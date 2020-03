Od polnoči gibanje le v občini prebivališča

30.3.2020 | 08:00

Od danes naprej se lahko zadržujete le v svoji občini bivanja. (Foto: L. M.)

Od polnoči je z vladnim odlokom prepovedano gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Prepovedano je tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov.

Odlok je vlada sprejela na nedeljski dopisni seji, njegov namen pa je zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa. Po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa je bila vlada po sončni, "turistični" soboti, v zaostrovanje omejitev gibanja "prisiljena".

Nekaj izjem

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za izvajanje nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Med izjemami so tudi gospodarske in gozdarske dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev, do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, ter dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Prav tako je dovoljen dostop do tistih trgovin in storitev, ki v času epidemije ostajajo odprte, kot so trgovine z živili, bencinske črpalke, banke in pošte, do komunalnih storitev, do avtomobilskih servisov in podobno. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali poti.

V trgovino z masko, rokavicami…

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Pogoje dostopa lahko s sklepom omeji župan, ki lahko tudi prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je sedaj obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobno, ter zaščitnih rokavic.

L. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni Jožko https://www.youtube.com/watch?v=BL0f24Img5U Preglej samo prijavljene komentatorje