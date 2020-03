V obeh šmarjeških domovih za starejše ni okuženih

30.3.2020 | 10:40

Jožica Pirkovič iz Penziona Sreča - skrb za dobro počutje osrbovancev je na prvem mestu.

Jožica Pirkovič

Brigita Marušič

Šmarješke Toplice - V Občini Šmarješke Toplice, kjer imajo po uradnih podatkih štiri obolele za Covid-19 - ni nam uspelo izvedeti, kje so se ti okužili in ali so kako povezani - se je pa takoj sestal občinski štab CZ. Kot pove župan Marjan Hribar, so preučili situacijo in potrebne ukrepe na lokalnem nivoju. Dosledno spoštujejo vsa navodila, ki jih je zapovedala država, po njegovem opažanju jih ljudje tudi jemljejo resno in so doma. Le na začetku je bilo nekaj odklonov - mladi so se zbirali na javnih površinah pri osnovni šoli v Šmarjeti, a so zadevo uredili. Občinska uprava deluje v glavnem od doma, so pa občanom dosegljivi telefonsko in po elektronski pošti.

V domovih nobenega okuženega

V Šmarjeti delujeta dva domova za starejše občane. K sreči v nobenem nimajo kakega obolelega za novo nalezljivo boleznijo.

Prokuristka v Penzionu Sreča v Orešju Jožica Pirkovič pove, da je pri njih stanje dobro in da se vseh 42 oskrbovancev, med katerimi najstarejša šteje 102 leti, dobro počuti. Dom je zaprt že dva tedna, vanj prihajajo le zaposleni, teh je 13. Zaradi koronavirusa so vpeljali vse potrebne ukrepe, starejše ob lepih popoldnevih zapeljejo ven na sonček, sicer se zamotijo z gledanjem televizije, pogovori in drugimi dejavnostmi. Svojci jih seveda kličejo pogosteje.

Vodja šmarješke enote Doma starejših občanov Trebnje Brigita Marušič zagotovi, da izvajajo vse potrebne ukrepe in so zaenkrat vsi njihovi oskrbovanci zdravi, ravno tako tudi zaposleni. Dom je polno zaseden, v njem živi 36 starostnikov. O dogajanju glede epidemije so obveščeni in razumejo prepoved obiskov, da svojce manj pogrešajo, pa jim pomagajo pogostejši telefonski klici.

Besedilo in foto: L. Markelj