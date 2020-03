Voznik štirikolesnika trčil v ograjo in pobegnil

30.3.2020 | 09:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Policisti Policijske postaje Metlika so bili 28. marca v jutranjih urah obveščeni, da naj bi voznik štirikolesnika trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi zbranih obvestil so pobeglega kršitelja izsledili. Ugotovili so, da je 22-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistriran štirikolesnik, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in nadaljeval z vožnjo. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil.

Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

52-letni kolesar preblizu robu vozišča

28. marca v popoldanskih urah so bili policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči v Straži. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 52-letni kolesar zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom in padel. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico in po prvih podatkih naj bi bil lažje poškodovan.

Po avtocesti v nasprotni smeri

V noči na 30. marec so policisti na OKC Policijske uprave Novo mesto prejeli dva klica, da na avtocesti v bližini Trebnjega voznik osebnega avtomobila vozi v nasprotni smeri proti Ljubljani. Na kraj so bili takoj napoteni policisti PPP Novo mesto, ki so voznico osebnega avtomobila mariborskih registrskih oznak izsledili in varno ustavili. Zoper 47-letno voznico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,19 miligramov alkohola, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

L. M.