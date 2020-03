Prijeli dva Maročana in 22 Pakistancev

30.3.2020 | 09:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Policisti Policijske Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med 27. in 30. marcem na širšem območju krajev Gorenje Vrhpolje, Herinja vas in Dolž izsledili in prijeli državljana Maroka in 22 državljanov Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Ukradel ročno orodje

V Račjem selu na območju PP Trebnje je v noči na 27. 3. nekdo vlomil v delavnico ob stanovanjski hiši in odtujil električno ročno orodje. Lastnika je oškodoval za tri tisoč evrov.

Po svetilke, živila in vino

V noči na 27. 3. je v Črešnjicah neznanec skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odtujil je tri svetilke, živila in vino. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli tri tisoč evrov.

Postregel si je v počitniški hišici

V kraju Nova Gora na območju PP Dolenjske Toplice je med 20. in 28. marcem nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil agregat, več akumulatorjev, kamero, reflektor, orodje, živila in pijačo.

Odnesel je nakit

Med 23. in 28. marcem je v Šmarjeških Toplicah neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit. Z vlomom in tatvino je po oceni oškodovanke povzročil za okoli 1200 evrov škode.

Rad ima vino

V kraju Stankovo na območju PP Brežice je med 27. in 28. marcem nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil večjo količino vina.

Delal bo z žago, kosilnico…

29. marca je oškodovanec policiste obvestil, da je v Kanižarici nekdo vlomil v gospodarski objekt in odtujil motorno žago, kosilnico in posodo z gorivom.

L. M.