Nekateri ponudniki znižali cene zemeljskega plina

30.3.2020 | 11:45

Ilustrativna slika.

Nekaj ponudnikov zemeljskega plina se je odločilo, da v času, ko je večina prebivalcev več časa doma, zniža račun za zemeljski plin in tako omogoči prihranek pri stroških za ogrevanje, saj so se temperature v zadnjih dneh znižale. Nekateri ponudniki plina pa menijo, da trenutno ni podlage za znižanje cen.

Energetika Ljubljana je sporočila, da bo uporabnikom zemeljskega plina, ki so tudi člani njenega kluba zvestobe, omogočila za 20 odstotkov nižje cene glede na redni cenik. "V času izrednih razmer, zaradi katerih mora biti velika večina prebivalcev doma, bo prihranek občuten tako pri strošku za ogrevanje, saj imamo namesto pomladi zopet zimo, kakor tudi pri porabi plina za kuhanje," so prepričani. Vsem ostalim odjemalcem, ki niso člani kluba zvestobe, bo Energetika Ljubljana ceno plina znižala za 10 odstotkov. Nižja cena bo veljala do vključno maja oz. do konca izrednih razmer.

Podjetje Energija plus bo od marca do maja za gospodinjstva in male poslovne kupce znižalo cene zemeljskega plina za 30 odstotkov, prav tako jim bo pripisalo dodatne točke v svojem programu zvestobe. Znižanje predstavlja pri povprečnem kupcu na osnovnem paketu za 17,2 odstotka nižje stroške položnic za zemeljski plin.

Družbi Istrabenz plini in Plinarna Maribor bosta s 1. aprilom ceno zemeljskega plina po rednem ceniku za vse gospodinjske odjemalce znižali za 6,5 odstotka. Ob tem pa so poudarili, da je 20 odstotkov njihovih gospodinjskih odjemalcev že vključenih v njihove sezonske akcijske ponudbe s povprečno 15-odstotkov nižjo ceno zemeljskega plina od veljavnega splošnega cenika.

V Petrolu so pojasnili, da njihovi člani Petrol kluba tudi z nakupom zemeljskega plina zbirajo točke, ki jih po izteku akcijske ponudbe unovčijo za nižji račun zemeljskega plina od pet do 30 odstotkov.

L. M.