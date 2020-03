Občinske seje zaradi epidemije dopisno. Morda še kako drugače?

Izbruh novega koronavirusa in s tem povezani ukrepi za preprečitev širjenja okužbe so tudi občinam omejili in otežili delovanje. Običajnih sej občinskih svetov v teh razmerah ni mogoče izpeljati, ker pa je odločanje o nekaterih pomembnih zadevah nujno, se lokalne skupnosti že ozirajo po alternativnih oblikah.

Kot je povedala generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije (SOS) Jasmina Vidmar, imajo občine različne možnosti načina dela občinskih svetov določene v svojih poslovnikih, v katerih je predvideno tudi, kako ravnati, ko gre za krizne razmere.

"Ta določila se od občine do občine lahko razlikujejo, dejstvo pa je, da morajo funkcionirati tudi v takšnih razmerah, ki smo jim priča zdaj. Nekatere med njimi namreč še nimajo potrjenega proračuna, največ težav pa imajo s tem, da so njihove proračunske rezerve za krizno delovanje za razmere, v katerih smo trenutno, prenizke," meni Vidmarjeva.

Na SOS se je zato po njenih besedah že kar nekaj občin obrnilo po nasvet, kako delovati v aktualnih razmerah, zato v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, tako s področja prava kot tudi s področja tehnične podpore, preučujejo, kako za čas kriznih razmer vzpostaviti model izpeljave sej in odborov občinskih svetov na daljavo.

Na trgu je kar nekaj ponudnikov spletnih sestankov na daljavo, ki jih preverjajo, saj želijo najti najboljšega možnega, ki bi preko videokonference omogočal transparentno delovanje in potek seje na daljavo. Ob tem je še poudarila, da morajo občine najprej preveriti, kakšna so določila njihovega statuta in poslovnika, in temu primerno prilagoditi pravno podlago, da bodo sejo na takšen način sploh lahko izpeljali. Po njenih besedah je za zdaj po njenih informacijah vsaj deset občin zainteresiranih, da bi sejo izpeljali v takšni obliki. Danes dopoldne za vse zainteresirane pripravljajo tudi kratek spletni seminar o tehničnih in pravno-organizacijskih vidikih sodelovanja na daljavo.

Dopisne seje v novomeški, šentjernejski in belokranjskih občinah

V mestnih občinah o večjih težavah v tem smislu za zdaj ne poročajo. V Novem mestu so že izpeljali dopisno sejo, ravno tako v nekaterih belokranjskih občinah in v šentjernejski občini pretekli teden, ko so potrdili tudi novega župana-

"Drugačne izvedbe, kot bi bila videokonferenčna seja, naši akti trenutno še ne predvidevajo. Bodo pa sedanje razmere gotovo spodbuda k odločitvam o alternativnih možnostih izvedbe dela občinskih organov," so pojasnili na novomeški občini.

