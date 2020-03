Telekom starejšim pomaga z brezplačno komunikacijo

30.3.2020 | 12:30

Osem dolenjskih domov za starejše občane je dobilo v brezplačen najem tri mobitele s storitvami, ki omogočajo uporabo najbolj aktualnih aplikacij za klicno in video komunikacijo. (Foto: L. M.)

Dolenjska - Povezanost in možnost komunikacije sta v teh dneh zelo pomembna tudi za starejše, ki niso vsak dan s svojimi bližnjimi. Zato je Telekom Slovenije vsem domovom za starejše po Sloveniji ponudil dodatno možnost, da lahko njihovi oskrbovanci brezplačno uporabljajo storitve za klicno in video komunikacijo za stik z domačimi. Na pobudo so se takoj odzvali tudi domovi za starejše na Dolenjskem.

Tako je Telekom Slovenije na Dolenjskem z mobiteli za brezplačno komunikacijo že opremil osem domovin sicer: Dom starejših občanov Grosuplje, Dom starejših občanov Novo mesto, Dom starejših občanov Črnomelj, Dom starejših občanov Trebnje, Dom starejših občanov Metlika, Socialno varstveni zavod Vitadom na Škofljici,Zavod Sv. Terezije Videm-Dobrepolje in Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca v Studencu.

»Verjamemo, da sta nasmejan domač obraz in prijazna beseda še posebej neprecenljiva v teh izjemnih okoliščinah, v katerih smo se vsi skupaj znašli. Zato želimo pomagati tudi starejšim,« pravijo v Telekomu Slovenije, kjer so vsakemu od domov za starejše do 30. junija omogočili brezplačen najem treh mobitelov s storitvami, ki omogočajo uporabo najbolj aktualnih aplikacij za klicno in video komunikacijo.

Starejši pogosto nimajo svojih mobitelov, po tem, ko obiski v domovih za starejše zaradi epidemije koronavirusa niso več dovoljeni, pa so njihovo stisko glede stikov s svojci pogosto reševali kar zaposleni s svojimi mobiteli.

