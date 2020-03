V Sloveniji včeraj potrjenih 26 novih okužb s koronavirusom, skupaj 756

30.3.2020 | 13:25

Zaščitna oprema po besedah ministra Gantarja prihaja. (Ilustrativna fotografija, foto:L. M.)

Včeraj so našteli 26 okužb z novim koronavirusom, skupaj je v Sloveniji tako potrjenih 756 primerov. Hospitaliziranih je 115 bolnikov s koronavirusno boleznijo, 28 jih zdravijo v intenzivni negi. V zadnjem dnevu pa niso zabeležili nobene nove smrti bolnikov s potrjeno okužbo, je v izjavi za javnost sporočil minister za zdravje Tomaž Gantar.

Zdravstveni sistem po Gantarjevi oceni situacijo trenutno obvladuje. "Vsi sprejeti ukrepi so namenjeni temu, da bo zdravstveni sistem lahko nudil oskrbo vsem, ki jo bodo potrebovali," je dejal. "Zavedamo se, da so ukrepi strogi in da posegajo v naša življenja, a to je edini način, če želimo epidemijo obvladovati," je poudaril minister. Napovedal je, da se bodo sprejeti ukrepi za zajezitev epidemije spreminjali tudi glede na dognanja v državah, ki so se že prej soočala z novim virusom.

Na razpolago več kot petsto postelj, prema prihaja

Tabela z novimi podatki okuženih za koronavirusom po občinah.

Trenutno je na razpolago več kot 500 postelj za bolnike s covidom-19, zmogljivosti pa lahko v poostrenih razmerah še povečujejo. "To smo dosegli z zmanjševanjem rednih programov, ki niso najnujnejši," je pojasnil. Postelj za intenzivno terapijo je okoli 50 in tudi teh lahko po potrebi zagotovijo več. Poleg tega prihaja tudi dodatna oprema, vključno z respiratorji.

Poleg nekaterih že sprejetih odlokov za zajezitev epidemije vlada v okviru protikoronskega zakonskega paketa predlaga tudi nekaj drugih sprememb. V zakonu o nalezljivih boleznih bi poleg zdravstvenega inšpektorata, ki zdaj bdi na izvrševanjem določb tega zakona, za povečanje učinkovitosti nadzora podelili dodatna pooblastila tudi drugim institucijam. Prav tako predlagajo povišanje glob za kršitve.

Pri oblikovanju predloga interventnega zakona je ministrstvo za zdravje upoštevalo smernice vlade, je pojasnil Gantar. Ob tem je izpostavili predlog, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) bo zagotavljal nadomestilo za čas odsotnosti od dela od prvega dne, in ne po 30. dnevu, kot je do sedaj. "S tem bomo znatno razbremenili delodajalce in zaposlene," je prepričan minister. Kot je še pojasnil, bodo sredstva za nadomestila ZZZS povrnjena iz državnega proračuna, saj so prispevki zavoda namenjeni za izvajanje zdravstvenih storitev, ki jih ne želijo krniti.

L. M.