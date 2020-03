Že jutri grozi pozeba, najhuje bo v sredo in četrtek

30.3.2020 | 14:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Potem ko so po toplejšem obdobju prejšnji teden nizke temperature ponekod že prizadele sadno drevje, v prihodnjih dneh znova grozi pozeba. Temperatura zraka se bo že jutri zjutraj spustila malo pod ledišče, najhladneje pa bo v sredo in četrtek zjutraj, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Pridelovalcem svetujejo spremljanje razmer.

Sadne vrste so glede na faze razvoja različno občutljive na spomladansko pozebo. Potem ko je ohladitev prejšnji teden poškodovala predvsem marelice in zgodnje breskve, na Arsu ob ponovni ohladitvi v prihodnjih dneh ocenjujejo, da so v nevarnosti tudi breskve, ki so v polnem cvetenju v večjem delu Slovenije.

Prve cvetove odpirajo tudi zgodnje češnje. Skoraj povsod po Sloveniji so že odcvetele marelice. Kjer so cvetovi preživeli zadnjo ohladitev, so sedaj v fazi mladih plodičev, ki so na mraz prav tako zelo občutljivi, opozarjajo na Arsu.

Na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini že zdaj škoda

Temperatura zraka se bo že v torek zjutraj spustila malo pod ledišče, najhladneje pa bo v sredo in četrtek zjutraj. Zaenkrat kaže, da se bo ohladilo celo do minus pet stopinj Celzija, na Goriškem do okoli minus dve stopinji, v znanih mraziščih bo še hladneje. Tudi v petek zjutraj bo ponekod temperatura še pod lediščem.

Na Arsu pridelovalcem svetujejo, naj pozorno spremljajo vremenske napovedi in razvoj vremena na spletni strani agencije in se posvetujejo glede tehnoloških navodil za zaščito pred spomladansko pozebo.

Med drugim so zaradi pozebe v prejšnjem tednu v Goriških Brdih ob skoraj celotno letino na desetih hektarih nasadov breskev in 15 hektarih kakijev. V Vipavski dolini se bojijo večjega izpada pridelka breskev in marelic, o škodi zaradi pozebe pa so poročali tudi sadjarji s Štajerske, Posavja, Dolenjske in Bele krajine.

L. M.