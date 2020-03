Nejasen grafični znak ob 100-letnici Novomeške pomladi?

31.3.2020 | 12:10

Grafična podoba ob letošnji 100. obletnici Novomeške pomladi.

Plakat ob 90-letnici Novomeške pomladi.

Novo mesto - V rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca je nedavno poklical Novomeščan, ki je prejel vabilo novomeške Knjižnice Mirana Jarca na prvega od dogodkov, ki so potekali v okviru tematskega leta, posvečenega 100-letnici novomeške pomladi.

»Ko sem ogledoval vabilo, pa mi ni šel v račun emblem oz. grafični znak tega projekta, ki je bil v kotu vabila. Piše Novo mesto in nato sledi šest podolgovatih, odebeljenih in rdeče obarvanih črt oz. vmes najbrž dveh ničel, ki naj bi ponazarjale številko sto, saj zraven piše »let novomeške pomladi«. Ampak po mojem mnenju prav nihče ne bo tega razumel. Ne glede na umetniško svobodo, ki si jo oblikovalci seveda lahko privoščijo, menim, da mora biti vsak tak znak jasen, razpoznaven, nedvoumen,« meni klicatelj ter sprašuje Mestno občino Novo mesto, kdo je avtor tega znaka, ali je bil izbran na kakem razpisu in koliko je bil plačan za svoje umetniško ustvarjanje.

Z Mestne občine Novo mesto so sporočili, da projekt obeleževanja 100. obletnice novomeške pomladi vodi Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Grafična podoba projekta izvira iz plakata Božidarja Jakca za osrednji dogodek novomeške pomladi – 1. pokrajinske umetniške razstave (26. september 1920). Uporabljen je enak font, kot ga je pred stotimi leti naslikal Jakac. Iz Jakčevega plakata izvira tudi tehnika podajanja številk.

»Ob tem velja izpostaviti, da gre za obeleževanje temeljev slovenske avantgardne umetnosti, s čimer želimo navdihniti sodobne interpretacije takratnega ustvarjanja. Pod grafično podobo se je podpisalo novomeško podjetje Artisan, ki se je odzvalo na posebno povabilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto,« pravijo na občini.

L. Markelj

