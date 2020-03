Belokranjski motoristi Divja jaga domu darovali opremo in denar

31.3.2020 | 08:00

Donacija - lepa poteza belokranjskih motoristov.

Metlika - Moto klub Divja jaga, ki trenutno združuje 32 članov iz celotne Bele krajine, se je v teh težkih časih odločil za pomoč najbolj prizadetemu območju JV Slovenije. Domu starejših občanov Metlika so dostavili del zaščitne opreme, dezinfekcijskih in razkuževalnih sredstev ter za večjo nabavo tega darovali še denar v višini 1000 evrov.

»Trenutno nabavljena zaščitna sredstva s strani moto kluba naj bi zadoščala za približno pet dni, količina zaščitnih mask pa tudi manj. Ker je zaščitno opremo trenutno težko dobiti v večjih količinah, je klub doniral še tisoč evrov, s katerimi si bodo ob prvi priložnosti sami kupili potrebna zaščitna sredstva,« pojasnjuje predsednik MK Divja jaga Bojan Pejčič in zaključuje, da si klub, kot aktiven del lokalne skupnosti s to gesto želi »vsaj malo pripomoči k zaščiti tistih, ki to v tem trenutku najbolj potrebujejo in skrbijo za starejše občane v tej zahrbtni virusni situaciji. Ob tem se jim iskreno zahvaljujemo.«

L. M.