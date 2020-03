Zagoreli lesni sekanci v kurilnici

31.3.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.41 uri so v naselju Češča vas, občina Novo mesto, zagoreli lesni sekanci v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar, izpraznili prostor s sekanci in prezračili prostore. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok in višino škode. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Prečna.

Dimniški požar

Ob 14.56 je zagorelo v dimniku stanovanjske hiše na Šeškovi ulici v Kočevju. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, prezračili objekt ter okolico dimnika in dimnik pregledali s termovizijsko kamero. Obveščena je pristojna dimnikarska služba.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek 31. 3. 2020 od 8:00 do 13:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Še vedno prepovedano kurjenje v naravi

Od 20. marca 2020 dalje je za območje celotne države razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki velja do preklica.

M. K.