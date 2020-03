Plačal bo 900 evrov kazni

31.3.2020 | 10:45

Foto: Arhiv DL

Policisti so včeraj nekaj po 14. uri pri Češči vasi ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 38-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligramov alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog v višini 900 evrov. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se vozniku, ki ima v litru izdihanega zraka več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola, izreče tudi 16 kazenskih točk.

Vlomil v gostilno

Med četrtkom in včerajšnjim dnem je v Novem mestu nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Prijeli Afganistanca

Policisti PP Krško so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Kostanjevice na Krki izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

M. Ž.