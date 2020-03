Včeraj 46 novih okužb s koronavirusom

31.3.2020 | 13:50

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Včeraj, ko so iz bolnišnice odpustili šest bolnikov, so opravili 1125 testiranj na novi koronavirus, okužbo pa so potrdili pri 46 osebah. Skupno so v Sloveniji tako našteli že 802 primera okužb. Včeraj in danes do 11. ure so skupaj umrli štirje bolniki, okuženih s koronavirusom, vsaj eden od njih na Golniku.

Število umrlih z boleznijo covid-19 se je v Sloveniji tako povzpelo na 15. Do včeraj je bilo hospitaliziranih 119 oseb, od teh jih je 28 potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi.

Skupno so v Sloveniji opravili 22.474 testiranj.

M. Ž.