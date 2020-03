Umrl je Jože Jazbec

31.3.2020 | 13:30

Jože Jazbec (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - V 78. letu starosti je umrl Jože Jazbec, dolgoletni ravnatelj, predan kulturni delavec in zelo aktiven upokojenec, poznan tudi izven meja novomeške občine. Bil je ravnatelj Združenih šol Novo mesto, pred upokojitvijo pa ravnatelj v Osnovni šoli Brusnice. »Svoje poslanstvo je na tej šoli opravljal kar 14 let in pustil za sabo velik pečat. Spominjali se ga bomo kot odločnega in optimističnega človeka, ki nam je tudi po zaključku svojega ravnateljevanja vlival vero v lepši in boljši jutri,« so ob novici o njegovi smrti zapisali na spletni strani omenjene šole.

Vrsto let je bil predsednik Društva prijateljev mladine Mojca Novo mesto, pa tudi predsednik pokrajinskega odbora ZDUS Dolenjske in predsednik pokrajinskega odbora DeSUS Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

Za svoje delo je dobil številna priznanja, med drugimi leta 2008 tudi nagrado Občine Novo mesto.

M. Ž.