Prvi izračuni dohodnine za lani že na poti

31.3.2020 | 15:40

Slika je simbolična (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Finančna uprava RS (FUSR) je izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019. V njem so informativni izračuni dohodnine za zavezance, ki bodo dobili vračilo dohodnine oziroma so brez vračila ali doplačila dohodnine. V svojih poštnih nabiralnikih jih lahko pričakujejo v prvih dneh aprila, v eDavkih pa že danes.

Zaradi razmer okoli koronavirusa bo letos v prvem svežnju informativne izračune dohodnine tako prejelo 798.943 zavezancev, med njimi je 446.293 zavezancev brez vračila oz. doplačila, vračilo dohodnine pa bo prejelo 352.650 zavezancev v skupnem znesku dobrih 71.175.800 evrov. Povprečni znesek vračila znaša malo manj kot 201,83 evra, so navedli na FURS-u in opozorili, da se v davčno osnovo všteva le znesek regresa v delu, ki presega 1753,84 evra. Rok vložitev ugovora se bo iztekel 30. aprila, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja.

Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen predvidoma 29. maja. Po poročanju STA, pa je zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom, letos izjemoma predviden še tretji sveženj. Tega bo finančna uprava odposlala do konca junija, v njem pa bodo informativni izračuni za tiste samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo glede na dejanske stroške.

M. Ž.