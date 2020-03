Zagorelo na Cikavi v Novem mestu

31.3.2020 | 18:00

Danes okoli 15. ure je zagorelo v industrijski coni Cikava. Požar je pogašen, na kraju so policisti. (Foto: B . B.)

Kot smo izvedeli, je okoli 15. ure je izbruhnil velik požar v industrijski coni Cikava v Novem mestu. Po neuradnih podatkih je zagorelo v skladiščnih prostorih dveh podjetij. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto, na kraju so tudi policisti PU Novo mesto. Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje piše le, da so ob 15.02 dobili obvestilo za požar v nestanovanjskih stavbah.

Dodano ob 18:20

Z novomeškega regijskega centra so sporočili, da je ob 15.03 je na Gosjakovi ulici v Novem mestu zagorelo v industrijskem objektu velikosti 50 x 50 metrov. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Dodano ob 18:50

Zagorelo je v skladiščnem objektu logističnega podjetja. Požar je pogašen, na samem kraju so še policisti, ki ugotavljajo vzrok požara. Kakšne je škoda, je v tem trenutku težko oceniti.

R. N.