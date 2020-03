Vnovični zagon proizvodnje v Adrii Mobil predvidoma prihodnji teden

Novo mesto - V novomeški Adrii Mobil, kjer so zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja zaposlenih ob izbruhu epidemije koronavirusa pred dvema tednoma začasno zaustavili proizvodnjo, bodo to prihodnji teden vnovič pognali. Operativno pripravo za organizacijo in pripravo proizvodnega procesa bodo začeli v ponedeljek, zagon celotne proizvodnje je predviden v torek.

Adria Mobil je danes sporočila, da se na vnovični zagon proizvodnje že pripravljajo. Tečejo vse aktivnosti za zagotovitev in izvajanje pogojev, da bo po vnovičnem zagonu proizvodnje delo potekalo varno in v skladu z vsemi uvedenimi ukrepi za preprečitev širjenja okužbe z novim koronavirusom in da bo zagotovljen in oskrbljen proizvodni proces.

Da bo začetek proizvodnje v Adrii Mobil ustrezno organiziran, bodo v ponedeljek, 6. aprila, začeli delo v podpornih in režijskih službah, v torek pa bo ponovno steklo delo na montažnih linijah, so dodali.

V podjetju sicer v največji meri izvajajo preventivne ukrepe - v vsem tovarniškem kompleksu je obvezna uporaba zaščitnih sredstev, zagotovili so dodatna sredstva za higieno oz. razkužila, milo in drugo.

Da bi se izognili gneči, so uvedli t. i. drsni delovni čas. Določili so poseben režim ob vstopu v podjetje, prilagodili organizacijo prehrane za zaposlene in zagotovili dodatno čiščenje ter razkuževanje prostorov. S sodelovanjem strokovnih sodelavcev novomeškega Rdečega križa bodo še naprej preverjali telesno temperaturo vseh zaposlenih.

V Adrii Mobil so med omenjeno 14-dnevno prekinitvijo dela za nujne, predvsem razvojne dejavnosti skrbeli z delom od doma. Dnevno poteka tudi komunikacija s trgi oz. z distribucijskimi partnerji, pa tudi koordinacija z dobavitelji. Zatrdili so še, da »bodo vzpostavljeni vsi pogoji za začetek dela«.

