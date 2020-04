Gasilci razkužili zavode

1.4.2020 | 07:00

Simbolna slika

Včeraj dopoldne so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo prostorov in okolice Doma starejših občanov in oskrbovancev Impoljca in Sevnica ter Policijske postaje in Srednje šole Sevnica na površini okoli 4000 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.