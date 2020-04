V Brežicah da, v Sevnici ne

Sevnica - Medtem ko so prejšnjo soboto v Brežicah ponovno odprli tržnico, so se v Sevnici odločili, da kmečka tržnica skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 ostaja zaprta, prav tako je zaprta ribarnica. Kljub temu pa oskrba prebivalstva z lokalnimi proizvodi ni zaustavljena.

Občanke in občani lahko koristijo mlekomat in jajcemat v Sevnici v neposredni bližini tržnice. Ponudniki vsebino avtomatov redno polnijo, pri tem pa strogo upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Občina Sevnica je, kot smo že poročali, pripravila tudi seznam ponudnikov lokalno pridelane hrane, ki je objavljen na spletni strani občine, s kontaktnimi podatki ponudnikov. Občanke in občani se lahko z izbranim ponudnikom poljubno dogovorijo za način nakupa in dostave, pri tem pa morajo slediti vsem varnostnim ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19. Pri oddaji in plačilu živil je tako potrebno uporabljati zaščitno opremo in razkužila, način prevzema pa dogovoriti tako, da med kupcem in ponudnikom ne pride do neposrednega stika oziroma, da je stik opravljen na priporočeni razdalji.

Kot pravijo na občini, želijo s tovrstno aktivnostjo aktivno prispevati k omilitvi posledic razglašene epidemije koronavirusa na lokalno kmetijstvo in potrošnikom zagotoviti dobavo z lokalno hrano.

