V škocjanski dolini še brez okuženih

1.4.2020

V škocjanski občini se ljudje zaenkrat držijo zapovedanih pravil za zaustavitev epidemije bolezni Covid-19.

Škocjan - V občini Škocjan zaenkrat podatka o okuženih občanih s koronovirosom nimajo. Kot pove župan Jože Kapler, so se takoj na začetku epidemije sestali s poveljnikom CZ, poveljnikom GPO in gasilci osrednjega občinskega gasilskega društva Škocjan in so dnevno v stiku ter v stalni pripravljenosti. Sledijo ukrepom in navodilom CZ Slovenije. Nabavili so kar nekaj zaščitne opreme (razkužila, maske, rokavice ).

Jože Kapler

»Občani se obračajo na občino z vprašanji, kje dobiti zaščitna sredstva, saj jih je na trgu zmanjkalo. Nekaj zaloge imamo in skupaj s CZ in gasilci jo bomo po potrebi razdelili. Povezani smo tudi s Krajevno organizacijo RK, tako da pomoči potrebni dobijo pomoč,« pravi župan. Ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Vrtca radovednež Škocjan Irena Čengija Peterlin zagotavlja, da zaenkrat ni težav pri zagotavljanju varstva otrok, če bodo potrebe, bodo na voljo prostovoljci. Je pa bilo prvi dan samoizolacije nekaj več otrok v trgovini, vendar se je po posredovanju obvestila šole zadeva hitro uredila.

Lekarna deluje, gospodarstvo se ustavlja

Kapler še pove, da njihova splošna zdravnica deluje in veliko zadev rešuje po telefonu in na zaupanje, so pa primeri, ko je treba nujno obiskati ambulanto. Zobozdravnica je na voljo za informacije po telefonu, škocjanska enota Dolenjskih lekarn pa dela vseskozi in nemoteno.

Žal se tudi gospodarstvo v občini počasi ustavlja. Predvsem gradbinci »zapirajo« gradbišča in čakajo, da zadeva čimprej mine. Občinska uprava je operativna, zaenkrat je glavnina delavcev v službi in upoštevajo navodila, kot so razkuževanje, oddaljenost med sodelavci, itd.

»Je pa res, da so investicije začasno ustavljene, tako da bo možnost koriščenja dopusta. Stik z občani je telefonski ali po elektronski pošti,« pravi župan, ki je zadovoljen, da so občani nastalo situacijo vzeli resno. »Imamo srečo, da smo podeželska občina, in imamo na voljo veliko prostora v naravi. Upoštevati moramo navodila odgovornih ter ostati mirni in doma,« svetuje župan Kapler.

Besedilo in foto: L. Markelj