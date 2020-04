S Filipinov končno doma

1.4.2020 | 09:30

Na letališčih je bila gneča, saj so se številni želeli čimprej vrniti domov. (Foto: P. K.)

Filipini so priljubljena turistična destinacija, kamor radi odpotujejo številni Slovenci. Tja sta se na začetku marca podala tudi Novomeščana Peter Kočjaž in njegovo dekle Natalija Ogrinc, ki sta zaradi pandemije novega koronavirusa skorajda obtičala na enem od tamkajšnjih otokov. Včeraj zgodaj zjutraj sta se s pomočjo Avstrijcev vendarle uspela vrniti domov. Za njima je dopust, ki ga ne bosta nikoli pozabila, saj sta se morala soočiti tudi s težkimi situacijami. Povedala sta nam, kako je potekala njuna pot domov, na kakšne ovire sta naletela, kje sta spala in tudi, kdo jima je pomagal, da sta se končno lahko vrnila domov.

