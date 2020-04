Nove okužbe, še dve smrtni žrtvi

1.4.2020

V Sloveniji je bilo včeraj na novo odkritih 39 okužb z novim koronavirusom, opravljenih je bilo 1288 testov, za posledicami bolezni sta umrli dve osebi. Gre za dva starostnika iz Doma starejših Šmarje pri Jelšah. Po podatkih NIJZ je trenutno hospitaliziranih 119 oseb, od tega 31 na intenzivni negi. Uradni govorec Vlade RS Jelko Kacin je na novinarski konferenci povedal, da je Slovenija na lestvici evropskih držav po številu okuženih na 14. mestu, od včeraj je padla za eno mesto. A to, kot pravi Kacin, še nič ne pomeni, saj pričakujejo, da bo v naslednjih 14 dneh več ljudi potrebovalo bolnišnično oskrbo.

Najbolj kritične so razmere v domovih za starostnike. Okužba je potrjena v osmih domovih po Sloveniji, okuženih je 137 stanovalcev in 30 zdravstvenih delavcev. Največ okuženih starostnikov je še vedno v domovih v Šmarju pri Jelšah in v Metliki.

Iz bolnišnic so včeraj odpustili 8 ljudi, ki so se zdravili zaradi bolezni Covid-19.

