Kako epidemijo občutijo na turističnih kmetijah?; Zgodba Dolenjke o lastnem boju s koronavirusom

1.4.2020 | 17:10

Posledice širjenja koronavirusa in zaustavitev javnega življenja občutijo tudi turistične kmetije. V Sloveniji jih imamo okoli osemsto. Zaprle so svoja vrata, praktično čez noč izgubile dohodek in zdaj samevajo ter državo prosijo za pomoč. Kako živijo na eni od njih, kaj zdaj delajo in kaj pričakujejo od države, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Kako na Komunali Novo mesto komentirajo petkov izliv izliva voda, onesnažene s fekalijami, ki so iztekle v reko Krko, kakšna je začasna in delna rešitev in kaj bi morali storiti za trajno rešitev tovrstnih težav? Preberite v Dolenjcu.

Število okuženih z novim koronavirusom se iz dneva v dan povečuje. Med prvimi, ki so zboleli, je bila tudi Dolenjka, ki želi ostati neimenovana, a na srečo je šlo pri njej za lažjo obliko bolezni. Nekaj časa je bila sicer na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana, a sedaj je že nekaj časa doma. Kako je doživljala bolezen in kaj je bilo najhuje, nam je zaupala za tiskano izdajo Dolenjskega lista.

Kljub oteženim razmeram za delo in ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov zaradi novega koronavirusa, smo za vas pripravili časopis, ki v dneh v karanteni prinaša veliko koristnega in zanimivega branja.