Dolenjski profesor prvi član evropske akademije znanosti

1.4.2020

Vir fotografije: spletna stran FINI Novo mesto

Novo mesto - Prof. Julius Kaplunov, predstojnik Inštituta za znanstveno raziskovalno dejavnost na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, je bil marca letos izvoljen za člana Evropske akademije znanosti (EURASC), so sporočili z novomeške fakultete. S tem je dolenjska regija dobila prvega člana v tej »hiši znanstvene odličnosti in vrhunske temeljne in interdisciplinarne znanosti, kar je v osnovi vsake znanosti in tehnološke inovacije. Veseli smo, da prof. Kaplunov kot vodja raziskovalne skupine za področje mehanike, materialov in konstruiranja, ki deluje na FINI Novo mesto, svoje vrhunsko znanje širi med sodelavce in s tem prispeva k razvoju stroke tako v dolenjski regiji kot tudi v širšem slovenskem prostoru,« je v sporočilu za javnost dodala doc. dr. Urška Florjančič, prodekanja za znanstveno raziskovalno delo na FINI Novo mesto.