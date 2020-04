Naša regija tretja po okuženosti z novim koronavirusom

1.4.2020 | 14:40

Vir: NIJZ

Dolenjska, Posavje - Po podatkih NIJZ je bilo v Sloveniji do včeraj do 24. ure opravljenih 23.762 testiranj za bolezen Covid-19, od tega je bilo 855 pozitivnih testov. Po epidemioloških podatkih, ki so jih prejeli do sedaj, gre za 841 oseb. Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, tri osebe pa so testiranje opravile v tujini.

Največ okuženih je še vedno v osrednjeslovenski regiji (278), sledi ji savinjska s 163 potrjenimi okužbami, na tretjem mestu po številu okužb je jugovzhodna Slovenija z 99 potrjenimi okužbami.

V naših krajih je še vedno največ potrjenih okužb v Metliki (48), v Trebnjem beležijo 10 okuženih, v Novem mestu 9, v Šmarjeških Toplicah in Črnomlju po 5, v Sevnici in Ribnici po 4, v nekaterih drugih delih območja, ki ga pokriva Dolenjski list, pa so zabeležili manj kot 4 okužene osebe.

Do včeraj je bil vsaj en primer okužbe COVID-19 potrjen v 133 občinah (63 odstotkov vseh slovenskih občin), več kot dva primera okužbe COVID-19 sta bila potrjena v 85 občinah.

Med obolelimi je 401 moški in 440 žensk.