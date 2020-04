Kakšno je življenje v občini Krško z epidemijo?

1.4.2020 | 18:30

Zdravstveni dom Krško

Krško - Tudi v krški občini je vse od 12. marca, ko je vlada za celotno državo razglasila epidemijo zaradi širjenja novega koronavirusa, življenje drugačno. Na občini so zbrali podatke zadnjih dobrih dveh tednov, in sicer: kako je z delom v zdravstvenem domu, kdo in kako skrbi za občane v stiski, kako je z zaščitno opremo, kje lahko kupimo lokalno pridelano hrano, delo javnih gospodarskih služb …

Do včeraj 142 testiranih

Po podatkih Zdravstvenega doma Krško so njihovi zdravniki od 16. do vključno 30. marca na sum okužbe z novim koronavirusom svetovali 617 osebam, v Covid ambulanti Brežice pa je bilo testiranih skupno 142 oseb iz Posavja, vsi z območja občine Krško so bili negativni.

Občina Krško prejema omejene količine zaščitne opreme od Uprave RS za zaščito in reševanje, nekaj opreme je občini podarila Kmetijsko svetovalna služba Krško Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, na trgu pa so uspeli nabaviti manjšo količino zaščitnih mask, večja količina so naročili in čakajo na dobavo.

Z razpoložljivo zaščitno opremo opremljajo Center za socialno delo Posavje, enota Krško, Območno združenje Rdečega križa Krško, Varstveno delovni center Krško, Sonček enota Krško ter Društvo gluhih in naglušnih Posavja za izvajalce osebne asistence. Nekaj opreme so iz lastnih zalog podelili tudi Domu za starejše občane Krško in patronažni službi.

Nastanitve za zdravnike v občinskih stanovanjih

Občina Krško je v sodelovanju z javnimi zavodi ocenila, da bi bili primerni prostori s področja vzgoje in izobraževanja za nastanitev zdravstvenega osebja, pripadnikov CZ in policije športne dvorane pri osnovnih šolah in SŠC Krško – Sevnica, ker so lahko fizično ločene od glavnega objekta in imajo ustrezno zagotovljeno sanitarno opremljenost s kopalnicami in sanitarijami.

Sicer pa je občina že ob začetku epidemije uredila nastanitev za zdravnico iz Hrvaške, ki dela v ZD Krško. Če bo prišlo do večjih potreb, imajo nekaj nastanitev še na voljo, so dodali.

Pomoč občanom v stiski

Na Enotni vstopni točki projekta MOST po besedah Mirjane Mlakar s CSD Posavje na telefonski številki 070 585 803 zbirajo potrebe občanov, ki se znajdejo v stiski in nimajo ljudi, ki bi lahko poskrbeli zanje. Koordinirajo tudi delo prostovoljcev in sodelovanje z ostalimi organizacijami. Delavci so dosegljivi na omenjeni številki od 8. do 17. ure vse dni v tednu ali na elektronskem naslovu evt.projekt-most@gov.si.

Od 18. marca so imeli 48 klicev. Kot je pojasnila Mlakarjeva, je šlo predvsem za podajanje informacij o dostopnosti zdravnikov in psihosocialne pomoči, organiziranje dostave toplega obroka, občane so usmerjali tudi na Rdeči križ. Do sedaj niso imeli klice za varstvo otrok.

Na Enoti Krško pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s prejšnjim tednom beležijo povečano število vlog za enkratno denarno pomoč, povečalo se je število podajanj informacij v zvezi z materialno ogroženostjo, plačilom položnic, kako bodo preživeli, če jih delodajalec odpusti …

Psihosocialno pomoč pa občanom zagotavljajo ZD Krško, CSD Posavje, Enota Krško, in Ozara.

Prostovoljci OZRK Krško na terenu.

Kako je na Rdečem križu?

Kot je povedala sekretarka OZRK Krško Mojca Vizler, je v dobrih dveh tednih osem do deset prostovoljcev obiskalo in pomoč nudilo okoli 74 osebam, dnevno od tri do štirim občanom. Večinoma jih na telefonsko številko 041 730 192 pokličejo starejši občani, ki živijo popolnoma sami ali pa so kronični bolniki, veliko klicev pa je bilo tudi s strani občanov, ki zaradi omejitev stikov ne morejo več skrbeti za svoje sosede. Prostovoljci RK jim nudijo predvsem dostavo živil, zdravil ali drugo pomoč.

Dodala je še, da je glede na trenutno situacijo v občini do deset prostovoljcev dovolj, če bodo potrebe večje, bodo na voljo še dodatni prostovoljci.

V DSO brez obolelih, sami šivajo maske

Direktorica DSO Krško Nuša Masnik je povedala, da je minilo že skoraj štiri tedne, odkar so omejili obiske in izhode njihovih stanovalcev. »Zavedamo se, da je to težko, saj pomeni, da so toliko časa že pretrgani osebni stiki, vendar je zaradi resnosti situacije tak ukrep nujen za zavarovanje naših stanovalcev. Stanovalcem je omogočen telefonski klic ali videoklici,« je pojasnila direktorica. Tako stanovalci kot zaposleni ne kažejo nobenih znakov virusnega obolenja, minuli teden pa so, kot smo že poročali, začeli v domači pralnici šivati bombažne zaščitne maske.

Kam po lokalno pridelano hrano

Center za podjetništvo in turizem ter občina Krško sta vzpostavili seznam kmetij in kontakte, da se lahko občani individualno dogovorijo za nakup lokalno pridelane hrane; https://cptkrsko.si/lokalni-ponudniki-hrane_krsko/. Na seznamu je že več kot 40 posavskih pridelovalcev mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, zelenjave in sadja, rib in ribjih izdelkov, moke in pekovskih izdelkov, čajev, olj … marsičesa.

Komunalne storitve

Družba Kostak zagotavlja nemoteno izvajanje ključnih gospodarskih javnih služb, kot so oskrba s pitno vodo, odvoz odpadkov, delovanje kanalizacijskega omrežja, izvajanje pogrebnih in drugih nujnih storitev. Z namenom zagotavljanja varnosti zaposlenih in uporabnikov ter preprečevanja širjenja koronavirusa so sprejeli preventivne ukrepe. Omejeno je izvajanje storitev, kot so prevzemanje kosovnih odpadkov, praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po planu, odčitavanje obračunskih vodomerov, osebno poslovanje s strankami …

Pri uporabnikih izvajajo le nujne storitve, kot so interventne odprave okvar na vodovodnem sistemu, prav ravno tako tudi na področju ravnanja z odpadnimi vodami.

Zbiranje odpadkov poteka po urniku, razen odvoza biorazgradljivih odpadkov, ki poteka vsakih 14 dni. Večje količine biorazgradljivih odpadkov lahko občani priložijo k posodi za biorazgradljive odpadke ali jih oddajo v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Kljub temu, da so številna komunalna podjetja po Sloveniji svoje zbirne centre za odpadke zaprla, ostaja Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad odprt, zato lahko vse odpadke iz gospodinjstev odložite tam. Delovni čas centra je spremenjen, odprt je vsak delovnik od 9. do 17. ure.

Razkuževanje večstanovanjskih stavb

V nedeljo je začel veljati odlok o obveznem razkuževanju opreme v in ob večstanovanjskih stavbah. Kot so dejali v štabu Civilne zaščite RS, si po trenutnih smernicah privatni sektor opremo zagotovi na trgu, upravnika pa plačujejo stanovalci. Glede na priporočila NIJZ se dezinficira lahko tudi z varekino in podobnimi sredstvi, ki so na voljo v prosti prodaji.

Občina zbira pobude za ukrepe

Glede na posledice epidemije krška občina zbira predloge in pobude, katere ukrepe bo potrebno znotraj lokalne skupnosti še sprejeti. Eden prvih bo, kot so navedli v sporočilu za javnost, gotovo ukrep znižanja plačila vrtcev. Kar se tiče gospodarstva, bodo ukrepe pripravili in jih podali v sprejem občinskemu svetu, ko bo kriza mimo.

Županov poziv občankam in občanom

Krški župan mag. Miran Stanko poziva vse občane, da se navodil pristojnih služb in ukrepov držijo ter s tem pokažejo odgovornost do drugih in samih sebe. Hkrati pa se zahvaljuje vsem, predvsem pa zdravstvenim delavcem, ekipam v lekarnah, zaposlenim in prostovoljcem CSD, OZRK Krško, CZ, prostovoljcem, delavkam in delavcem v DSO Krško, policiji, gasilcem in drugim intervencijskim službam, trgovkam in trgovcem, zaposlenim na bankah, poštah in v drugih javnih službah ter vsem, ki se trudijo in prispevajo, da življenje v občini teče naprej.

»Ponosen sem, da smo v situaciji, ki je polna novih izzivov, ponovno dokazali, da kot skupnost v krizni situaciji znamo stopiti skupaj in pomagati pomoči potrebnim. Hvala vsem občankam in občanom, ki se držite navodil in ukrepov pristojnih služb, in s tem prispevate največ,« je poudaril.

Povzela: M. Ž., Foto: OZRK Krško in ZD Krško