Črnomaljski romski družini postavili cisterno za vodo, v več naseljih jih še čakajo

1.4.2020 | 19:35

Cisterna črnomaljske romske družine (Foto: Zveza Romov za razvoj romske skupnosti Črnomelj)

Črnomelj, Novo mesto, Škocjan - Medtem ko so romski družini ob črnomaljski obvoznici priskrbeli cisterno z vodo, v več romskih naseljih brez pitne vode tovrstne cisterne še pričakujejo, je pojasnil predsednik Zveze Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič. V omenjeni Zvezi so danes po poročanju STA na predsednika vlade Janeza Janšo naslovili dopis, v katerem ga pozivajo, naj pri lokalnih oblasteh posreduje, da se v romska naselja brez vode dostavijo cisterne z vodo in da se prebivalcem v romskih naseljih v času epidemije novega koronavirusa zagotovi nujno zaščitno opremo, kot so zaščitne maske in rokavice ter razkužila.

To, da v nekaterih naseljih nimajo dostopa do vode, so brez ustreznih sanitarij in osnovnih higienskih pogojev, po njihovih navedbah predstavlja posebno zdravstveno tveganje tako za romsko manjšino kot posledično tudi za širšo skupnost. Pri tem so v zvezi izpostavili naselja Goriča vas pri Ribnici, Žabjak pri Novem mestu, Lokve pri Črnomlju, Dobruška vas v občini Škocjan in Ponova vas pri Grosuplju na jugovzhodu Slovenije.

Poziv k postavitvi cistern s pitno vodo zaradi nevarnosti v času epidemije so sicer pred dobrim tednom na različne institucije poslali tudi v Forumu romskih svetnikov Slovenije. Pri tem so jih podprli v uradu za narodnosti, prav tako pa so na nevarnost opozorili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Z NIJZ so, kot so pojasnili za STA, na ministrstvo za zdravje naslovil dopis, v katerem je zapisano priporočilo, naj romskim naseljem na krajevno običajen način organizirajo oskrbo s pitno vodo, prav tako pa naj poskrbijo, da prebivalce romskih naselij seznanijo s higienskimi standardi, ki jih je treba upoštevati v času epidemije.

Kot je pojasnil predsednik foruma Darko Rudaš, so jim v vodstvih občin zagotovili, da bodo težavo rešili. A cistern po njegovih navedbah še niso postavili. Na ministrstvu za okolje in prostor so jim dejali, da se težava, ker gre za izredne razmere, rešuje v okviru zaščite in reševanja. Da se na tak način v romskih naseljih zagotavlja voda, je za STA navedel tudi v. d. direktorja urada za narodnosti Stane Baluh.

Na občini Črnomelj so za STA pojasnili, da so rešitev za romsko družino pripravili skupaj s Komunalo Črnomelj, kjer je tako romskim prebivalcem kot tudi drugim občanom na voljo pitna voda.

Kot pa so sporočili iz Zveze Romov za razvoj romske skupnosti Črnomelj, se je desetčlanska družina Milana Šabiča, ki živi brez pitne vode in elektrike tik ob črnomaljski obvoznici, v času epidemije obrnila na njihovega predsednika Zvonka Golobiča in ga zaprosila za posredovanje pri nabavi premične cisterne, v kateri bi dostavljali zdravo pitno vodo. Doslej se je z vodo oskrbovala iz bližnjega bencinskega servisa.

»Stekel je pogovor z županom Črnomlja Andrejem Kavškom in sklenjen je bil dogovor o namestitvi plastične cisterne, ki jo je Komunala Šabičevim pripeljala včeraj. Stroške dostave in dobave vode bo krila družina Šabič, vodo pa bodo dostavljali gasilci po potrebi,« so pojasnili na Zvezi za razvoj romske skupnosti Črnomelj.

Škocjanski župan Jože Kapler pa je pojasnil, da ima nekaj družin, ki so v naselju Dobruška vas še brez vode, možnost, da se priključijo na skupni vodovodni jašek. Če se za to odločijo, lahko stvar uredijo v nekaj dneh, je dodal.

Pozive romskih prebivalcev so podprli tudi v Amnesty International Slovenije. V odzivu na predlog protikoronskega zakona, ki je v obravnavi v DZ, so med drugim navedli, da v njem pogrešajo ukrepe za ureditev zdravstveno nevarnega položaja v naseljih brez vode.

M. Ž.