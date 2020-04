Gorijo odpadki in suha trava

2.4.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 14.10 uri je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so goreče mešane odpadke pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 22.54 je zagorelo v naravi v kraju Šutna, občina Krško. Pred prihodom gasilcev PGE Krško, PGD Kostanjevica na Krki in Podbočje na požarišče je bil požar pogašen. Zagorelo je na površini okoli 1000 kvadratnih metrov. Gasilci so pregledali okolico požara.

Ob 21.50 je pred naseljem Sovinek, občina Semič, gorela suha trava ob gozdu. Gasilci PGD Semič so pogasili 3 are goreče suhe trave in preprečili razširitev ognja v gozd.

Ob 21.14 so na Trati v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili manjši kup odpadkov.

Ob 10.53 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe iz večstanovanjskega objekta v reševalno vozilo. Malo po 13. uri pa so gasilci pomagali pri obratni poti - pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila v večstanovanjski objekt.

