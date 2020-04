Izliv fekalij v Krko lahko trajno prepreči le gradnja ločenih cevovodov

2.4.2020 | 09:30

V petek se je iz kanalizacijskega razbremenilnika pri Kandijskem mostu v Krko stekala voda, onesnažena s fekalijami. (Foto: Bralec)

Novo mesto - V petek smo objavili fotografije, s katerih se jasno vidi, kako se iz iztoka kanalizacijskega razbremenilnika v bližini Kandijskega mostu v reko Krko izliva voda, onesnažena s fekalijami. Ker se to ni zgodilo prvič, smo vprašanja, zakaj do tega prihaja, poslali direktorju Komunale Novo mesto Gregorju Klemenčiču.

Klemenčič pravi, da je šlo v konkretnem primeru za izreden dogodek, ki ga na Komunali še preiskujejo, sicer pa do izliva vode, onesnažene s fekalijami, v Krko prihaja predvsem ob močnejših padavinah.

Kot nam je pojasnil, je bila glavnina novomeškega kanalizacijskega omrežja zgrajena med letoma 1970 in 1990. Takrat se je gradil izključno mešan kanalizacijski sistem, kar pomeni, da se po istem cevovodu na čistilno napravo odvaja tako fekalna kot tudi meteorna oziroma padavinska voda. V suhem vremenu in ob zmernem dežju težav ni. Te nastopijo, kadar so padavine obilne in se količina vode v omrežju močno poveča. Takrat je nujno razbremenjevanja sistema, sicer bi onesnažena voda iz kanalizacije vdrla nazaj v hiše. Prvi, tako imenovani čistilni val najbolj onesnažene vode prestreže zadrževalni bazen pri črpališču odpadnih vod Kandija (v bližini bara Boter), ko pa se ta napolni, se začne voda iz omrežja stekati v bližnji razbremenilnik (pod spomenikom Leona Štuklja) in od tam v Krko.

Občina je sicer med prenovo Kandijske ceste, ki se je končala leta 2013, tam zgradila tudi nov cevovod za fekalne vode, stari mešani kanal pa je postal meteorni. Do mešanja fekalnih in padavinskih vod tam torej ne prihaja več, a na razbremenilnik pri Kandijskem mostu je preko Trdinove ulice priključen tudi velik del Grma, kjer pa je kanalizacijski sistem še vedno mešan. Če bi hoteli občasne izlive s fekalijami onesnažene vode v Krko preprečiti, bi morali torej vse mešane cevovode zamenjati z ločenimi sistemi. Občina to sicer počne, a postopoma, saj je to povezano z velikimi vlaganji, pravi Klemenčič. »Poleg tega smo že večkrat ugotavljali, da je zadrževalni bazen pri črpališču Kandija za sedanjo obremenitev premajhen,« dodaja.

A minuli petek je bil lep sončen dan, brez dežja. Zakaj je torej prišlo do izliva onesnažene vode preko razbremenilnika? Klemenčič domneva, da je v tistem času v sistem nekdo izpustil večjo količino odpadnih voda. Kdo bi to bil, na Komunali še ugotavljajo, je pa ta količina izpuščene vode po vsej verjetnosti odplaknila tudi enega od zamaškov, ki v omrežju nastanejo, ker uporabniki v sistem mečejo odpadke, ki tja ne sodijo. »Domnevamo, da je bil sistem na neki točki zamašen, velika količina vode pa je porinila to nesnago naprej. Glavnina je končala v zadrževalnem bazenu, drugo pa je preko razbremenilnika steklo v Krko,« pravi Klemenčič in dodaja, da bodo v prihodnje take in podobne izlive skušali omiliti s posebno filtrirno vrečo, ki jo bodo namestili na iztok razbremenilnika pri Kandijskem mostu. Vreče, ki bodo zadržale trde delce so že naročili, a jih zaradi aktualnih težav pri dobavah, ki so posledica epidemije koronavirusa, še niso dobili.

Boris Blaić