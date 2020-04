Težave z voznikom berlinga

2.4.2020 | 11:00

Metliški policisti so sinoči okoli 22. ure v Dolah ustavili voznika berlinga, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,99 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V torek ali sredo je v Vranovičih v občini Črnomelj nekdo iz tovornega vozila ukradel električno ročno orodje. Škode je za okoli 2000 evrov.

V kraju Vinji vrh na območju Šmarjeških Toplic je neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal moped znamke Tomos APN 6.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj sicer intervenirali v 53 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 207 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi 17-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, vlomov in tatvin.

"Hvala vsem, ki upoštevate ukrepe, namenjene zajezitvi okužbe, in s tem ne ogrožate sebe in drugih!," še sporočajo s PU Novo mesto.

