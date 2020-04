Včeraj 56 novih potrjenih okužb, ena oseba umrla

2.4.2020 | 12:25

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji se je do konca včerajšnjega dne povzpelo na 897, saj je bilo potrjenih 56 novih primerov okužbe. Zaradi covida-19 je hospitaliziranih 112 bolnikov, od teh jih je 29 na intenzivni negi, štiri osebe pa so odpustili iz bolnišnice. Ena oseba sta v sredo umrla, s čimer se je skupno število umrlih zaradi novega koronavirusa povzpelo na 16.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od 4. marca 2020, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI

dan nova vsa novi vsi intenz. vsi novi vsi

--------------------------------------------------------------------

4. 3. 51 51 1 1

5. 3. 103 154 5 6

6. 3. 278 432 2 8

7. 3. 177 609 4 12

8. 3. 238 847 4 16

9. 3. 367 1214 9 25

10. 3. 542 1756 9 34

--------------------------------------------------------------------

11. 3. 749 2505 23 57

12. 3. 1045 3550 39 96

13. 3. 1197 4747 45 141

14. 3. 916 5663 40 181 1 1

15. 3. 590 6253 38 219

16. 3. 871 7124 34 253

17. 3. 1121 8245 20 273

--------------------------------------------------------------------

TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI

dan nova vsa novi vsi intenz. vsi novi vsi

--------------------------------------------------------------------

18. 3. 1026 9271 13 286

19. 3. 1184 10.455 33 319

20. 3. 1242 11.697 22 341

21. 3. 872 12.569 42 383

22. 3. 731 13.300 31 414 1 2

23. 3. 1257 14.557 28 442 1 3

24. 3. 1243 15.800 84* 526 10 65 1 4

--------------------------------------------------------------------

25. 3. 1181 16.981 36 562 17 98 1 5

26. 3. 1075 18.056 70 632 22 90 2 7

27. 3. 1384 19.440 52 684 25 90 2 9

28. 3. 999 20.439 46 730 23 101 2 11

29. 3. 597 21.036 26 756 28 115 11

30. 3. 1125 22.161 46 802 28 119 2 13

31. 3. 1288 23.449 39 841 31 119 2 15

--------------------------------------------------------------------

1. 4. 1095 24.544 56 897 29 112 1 16

B. B.