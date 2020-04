Zaprte lokalne ceste do turističnih točk

2.4.2020 | 14:00

Foto: Gašper Stopar

Ivančna Gorica - Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je na podlagi vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih ter prepovedi gibanja izven občin, sprejel sklep, ki prepoveduje ves promet po lokalnih cestah do javnih površin in javnih krajev – turističnih točk in do lokacij možnega množičnega zbiranja.

Do nadaljnjega so za ves promet (izjema so prebivalci s stalnim ali začasnim prebivališčem v naseljih, do katerih vodijo omenjene ceste, intervencijska vozila ter za opravljanje gospodarske in kmetijske dejavnosti) zaprte naslednje lokalne ceste in javne poti:

- dostop do Polževega po lokalni cesti Muljava – Zavrtače;

- dostop do Polževega po lokalni cesti Peščenik – Zavrtače – Malo Hudo;

- dostop do Obolnega in Pristave nad Stično po lokalni cesti Ivančna Gorica – Stična – Obolno – Gozd Reka;

- dostop do Leskovške planote po lokalni cesti Višnja Gora – Žabjek;

- dostop do slapov Kosce po javni poti Kosca – Groznik;

- dostop do izvira reke Krke in Krške jame po lokalni cesti Krka – Gradiček;

- dostop do izletniške točke Lavričeva koča po javni poti Šentvid pri Stični – Petrušnja vas – Strmec;

- dostop do Vzgojno-izobraževalnega centra Ivančna Gorica.

Nadzor bodo, poleg policije in redarstva, izvajali pooblaščeni pripadniki Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica. Določbe sklepa veljajo do preklica.

B. B.