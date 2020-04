Po treh tednih stanovalci DSO Metlika spet na sprehodu

2.4.2020 | 16:00

Foto: RK Metlika

Metlika - V Metliki, ki je bila prvi epicenter okužb s koronavirusom v Sloveniji, se prostovoljci Rdečega križa vsak dan trudijo olajšati tegobe ljudem, ki jih epidemija najbolj prizadela. V aktivnosti je dnevno vključenih okoli 40 prostovoljcev.

"V Metliki se vsi trudimo, da bi preprečili nadaljnje širjenje okužbe s korona virusom. Ljudje se res vestno držijo vseh ukrepov. Hkrati pa se je zaradi izrednih razmer (zaprtje šol, vrtcev, zaposleni na čakanju ,...) pokazalo, da vse več ljudi potrebujejo pomoč, je pa tudi veliko ljudi, ki so pripravljeni pomagati," sporoča sekretarka metliškega Rdečega križa Zalka Klemenčič.

Rdeči križ Metlika še vedno aktivno sodeluje z Domom starejših občanov Metlika, kjer prostovoljci poskrbijo za razvoz kosil, pomagajo v pisarni, kuhinji in pri organizaciji ostalih del v domu. Skupina mladih prostovoljcev se je dodatno izobraževala, da se bodo lahko družili s stanovalci, pomagali pri vzpostavljanju video stikov z domačimi in bodo na voljo tudi za vso drugo pomoč. Danes se je tako nekaj stanovalcev doma tudi z njihovo pomočjo prvič po treh tednih bivanja v zaprtih prostorih lahko spet sprehodilo na prostem.

V domu starejših vsak dan sicer pomaga 10 prostovoljcev Rdečega križa, poleg njih pa so po navodilu ministrstva za zdravje ta teden začeli z merjenjem telesne temperature zaposlenim ob vstopu v dom, kar na obeh vstopnih točkah skrbijo člani ekip prve pomoči.

Prostovoljci veliko časa namenijo tudi razvozu prehranskih paketov prejemnikom pomoči, vse več pa paketov odpeljejo tudi starejšim v samoizolaciji. "Pojavlja se tudi dodatna potreba po toplih obrokih, kar zagotavljamo s pomočjo naših donatorjev - Hotela Bela krajina, Gostinstva Budački in Picerija Pri starem Pildu. Za vse prejete donacije se jim res najlepše zahvaljujemo. Paketa mlečnih izdelkov smo dobili iz OŠ Metlika in OŠ Podzemelj. Ti mlečni izdelki bodo res dobrodošel dodatek, predvsem za družine v stiski, ki imajo otroke." pravi Klemenčičeva.

Ob vsem delu, ki ga je te dni res veliko, se je Rdeči križ Metlika lotil tudi nove akcije zbiranja pomoči, ki je namenjena družinam, kjer imajo otroci subvencionirano prehrano. "Otroci so sedaj doma in mnoge družine več ne zmorejo pokriti stroškov za nakup prehranskih artiklov. Potrebujejo našo pomoč. Tako smo se s prošnjami za pripravo tedenskih paketov za te družine obrnili na trgovska podjetja. Odzvali so se v Tušu in prispevali prispevali prehranske pakete za 15 družin. Za pomoč se jim iskreno zahvaljujemo. Upamo, da nam bodo na pomoč priskočili tudi ostali," pravi Klemenčičeva..

Ker so se zaradi izrednih razmer redne krvodajalske akcije ustavile, potrebe po krvi pa niso nič manjše, Rdeči križ sodeluje tudi na tem področju. "Poklicali smo prvih 10 krvodajalcev, ki bodo kri darovali na Centru za transfuzijsko dejavnost Splošne Bolnišnice Novo mesto (o datumu in uri odvzema jih bodo obvestili). Z akcijo bomo nadaljevali glede na potrebe," je še sporočila Klemenčičeva in dodala: "Veseli smo, da so ljudje pripravljeni pomagati, kadar je to potrebno."

B. B.

Galerija