Dvakrat gasili v Dobruški vasi

3.4.2020 | 07:00

Sinoči ob 18.15 uri je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorela manjša lesena lopa. Gasilci PGD Škocjan so objekt, na katerem požar ni povzročil večje škode, pogasili in pregledali s termo kamero.

Ob 23.32 je v Dobruški vasi ponovno gorela baraka. Objekt velikosti šest krat štiri metre, ki ni bil bivalen in v katerem so bila drva, postelje, omare ter orodje, so pogasili gasilci PGD Škocjan, Dobrava in Tomažja vas.

Dimniška požara, goreča podrast, dezinfekcija ...

Ob 19.45 je na Čatežu ob Savi, občina Brežice, gorelo v dimniku stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Cerina in Sobenja vas.

Ob 17.50 so v Mlaki pri Kočevski Reki, občina Kočevje, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci iz PGD Kočevje in Kočevska reka so očistili dimnik ter opravili pregled s termovizijsko kamero.

Ob 15.24 je ob naselju Brezje pri Bojsnem, občina Brežice, gorelo listje in podrast. Gasilci PGD Globoko in Župelevec so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrih in tako preprečili razširitev ognja v gozd.

Ob 8.54 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo prostorov in okolice Doma starejših občanov ter Zdravstvenega doma v Sevnici.

Ob 10.47 uri so v Jurčičevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 10:30 do 11:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOPLIŠKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod Božakovo.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.