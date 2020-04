Brezplačni prevozi od doma v službo in nazaj

3.4.2020 | 08:00

Za zaposlene v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za starejše v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Kranju ter Kopru bodo zaposleni v Avto-Moto zvezi Slovenije (AMZS) opravljali brezplačne prevoze od doma v službo in nazaj. (Foto: AMZS)

Novo mesto - Za zaposlene v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za starejše v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Kranju ter Kopru bodo zaposleni v Avto-Moto zvezi Slovenije (AMZS) opravljali brezplačne prevoze od doma v službo in nazaj. Vsi, ki potrebujejo prevoz in jim AMZS lahko pomaga, naj pokličejo na telefonsko številko 01 530 53 00.

AMZS zagotavlja tudi brezplačno pomoč na cesti vsem, ki v času epidemije opravljajo življenjsko pomembne dejavnosti, skrbijo za zdravje, varnost ter humanitarno pomoč, in sicer na njihovi relaciji prevoza na delo in z dela, so sporočili iz Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija).

Če bo le mogoče, bodo mehaniki vozilo popravili na mestu okvare ali pa bo AMZS vlečna služba poskrbela za prevoz pokvarjenega ali poškodovanega vozila do najbližjega servisa. Zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, civilni zaščiti in humanitarni delavci si pomoč AMZS zagotovijo s klicem na številko 1987, poroča STA.

Ob tem so se v AMZS in AmCham Slovenija zahvalili vsem, ki v teh časih skrbijo, da je zdravje državljanov na prvem mestu in v dobrih rokah. »Upamo, da bo ponujena gesta vsaj malo olajšala življenje zaposlenim na kritičnih delovnih mestih,« so navedli, je poročala STA.

R. N.