Termoelektrarna Brestanica podarila šest prenosnikov

3.4.2020 | 09:00

Direktor Termoelektrarne Brestanica je takole ravnateljici OŠ Brestanica predal rabljene računalnike za učence, ki jih nimajo. (Foto: Termoelektrarna Brestanica)

Brestanica - Direktor Termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj je ravnateljici Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica Martini Ivačič predal šest rabljenih prenosnih računalnikov za učence, ki jih nimajo, da bi lahko sodelovali pri pouku na daljavo, so sporočili. Ravnateljica se je zahvalila za donacijo in povedala, da so s tem zadostili skoraj vsem potrebam učencev, nekaj pa jih računalnik še vedno potrebujejo.

R. N.