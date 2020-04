Poostren nadzor spoštovanja prepovedi gibanja in zbiranja na javnih površinah

3.4.2020 | 11:00

Policisti bodo poostreno nadzirali spoštovanje ukrepov. (Foto: Policija)

Ljubljana - Policisti bodo od danes do nedelje poostreno preverjali spoštovanje prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. Čeprav so tovrstne prepovedi razumljivo neprijetne za ljudi, še posebej v teh prvih pomladnih dneh, ko lepo vreme kar kliče k druženju in gibanju na prostem, pa je njihovo spoštovanje izjemnega pomena za dobro vseh. Med drugim bodo nadzirali dostope do priljubljenih turističnih točk, kjer bi lahko prišlo do zadrževanja večjega števila ljudi, ki ne upoštevajo odloka za zajezitev širjenja epidemije.

Spomnili so na vladni odlok, ki do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine ter gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, pri čemer velja tudi kar nekaj izjem, kot so med drugim pot na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in obisk zdravstvenih ustanov, trgovin z živili ter bencinskih servisov.

Policija bo zato zaradi zagotavljanja zdravja vseh prebivalcev Slovenije ta petek, soboto in nedeljo na avtomobilskih cestah ter ostalih državnih in lokalnih cestah izvedla poostren nadzor nad upoštevanjem prepovedi, so napovedali.

Na avtocestah bodo promet s pomočjo prometne signalizacije preusmerili na počivališča in nadzorne točke, kjer bodo policisti nato opravili nadzor. Ob tem na policiji opozarjajo, da bo promet preusmerjan samo s pomočjo prometne signalizacije, brez fizične zapore. Zato voznike pozivajo, naj bodo pozorni in naj signalizacijo dosledno upoštevajo.

Poleg tega bo nadzor potekal tudi na drugih državnih in lokalnih cestah. Nadzirali bodo predvsem dostope do priljubljenih turističnih točk, kjer je pričakovati zadrževanje večjega števila ljudi.

R. N.