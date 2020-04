Odslej so lahko odprte tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne

3.4.2020 | 10:25

Od danes so lahko odprte tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne. (Foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana - Od danes so lahko poleg prodajaln z živili, bencinskih servisov, lekarn in nekaterih drugih prodajaln odprte tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne. Dovoljena so tudi gradbena dela, pri katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

Vlada je v četrtek med izjeme, za katere ne velja začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, uvrstila tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ker imajo v tem času veliko pridelkov (npr. sadike zelenjave, sadja, okrasnega cvetja), ki so vezane na sezonsko prodajo in je bilo v vzgojo teh rastlin vloženega veliko sredstev in dela, kar bi lahko zaradi neprodaje propadlo.

Med izjemami so od danes tudi gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz. stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

Je pa tudi pri teh dejavnostih nujna tako dosledna uporaba tako zaščitne opreme (maske, rokavice) kot upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb. Če posameznik vrtnarije, drevesnice ali cvetličarne nima v občini prebivališča, je dostop v drugo občino dovoljen, vendar le do najbližje tovrstne storitve po javni cesti ali javni poti.

Vlada je v četrtek tudi izrecno določila, da lahko nakupe v živilskih prodajalnah med 8. in 10. uro opravljajo izključno ranljive skupine (upokojenci, nosečnice, invalidi) in nihče drug, pri čemer upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

Dodala je novo izjemo glede minimalnega odpiralnega časa prodajaln z živili, in sicer lahko imajo srednja in velika podjetja majhne živilske prodajalne zunaj mest, ki so pred epidemijo obratovala manj kot 10 ur, odprta manj časa kot vsaj od 8. do 18. ure, kot za živilske prodajalne določa vladni odlok.

STA