Ukradel, denar računalnik in tudi pivo

3.4.2020 | 09:35

V kraju Hmeljčič na območju PP Novo mesto je včeraj okoli 21. ure nekdo vlomil v tri počitniške hiše. Pregledal je prostore ter ukradel denar, prenosni računalnik in več pločevink piva. Z vlomi in tatvinami je povzročil za okoli 4800 evrov škode. Policisti so opravili oglede krajev kaznivih dejanj in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca, so sporočili s PU Novo mesto

R. N.