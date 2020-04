Gradijo dodatna parkirišča

3.4.2020 | 12:00

Žužemberk - Zaradi epidemije koronavirusa so se v marsikateri občini naložbe skorajda povsem ustavile. A v Žužemberku so se pred dnevi lotili gradnje dodatnih parkirišč pri vrtcu oz. zdravstvenemu domu. Kot pravi župan Jože Papež, naj bi bila investicija končana do julija.

Parkirišča bodo vkopana v zemljo, nad njimi pa bo plošča z zelenico in igriščem za otroke. »Na ta način bomo še povečali igralne površine za otroke,« poudarja župan in ob tem dodaja, da so se z vodstvom novomeškega zdravstvenega doma dogovorili, da bodo porušili tudi garaže pri zdravstveni postaji, ki jih nihče ne uporablja. S tem bodo dobili še nekaj dodatnih parkirnih prostorov. Vrednost investicije znaša 146.000 evrov, za izvajalca pa so izbrali podjetje GPI Tehnika.

Besedilo in fotografije: R. N.

