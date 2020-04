Po zaslugi prostovoljcev vsako gospodinjstvo dobi masko

3.4.2020 | 13:00

Ilustrativna slika. Takole zaščitne maske že šivajo v DSO Krško.

Šentrupert - Že od začetka razglašene epidemije koronavirusa sredi meseca marca so na Občini Šentrupert ugotovili, da bo največja težava zagotovitev dovolj zaščitne opreme, ki bi bila najprej na voljo najbolj izpostavljenim posameznikom in organizacijam (Civilna zaščita, KORK, PGD…) nato pa tudi občanom, ki so imeli velike težave za zagotovitev zaščitne opreme.

Nekaj podjetij, ki delujejo na območju Občine Šentrupert (Povše Metal d.o.o., TIMS Lovše d.o.o., Anka Rokavec s.p.) in URSZR – Izpostava Novo mesto so priskočili na pomoč in zagotovili rokavice, razkužila in nekaj obraznih mask, za kar se jim na občini iskreno zahvaljujejo.

Nasploh je bilo obrazne maske zelo težko dobiti, zato so se na Občini Šentrupert z veseljem odzvali pobudi Medeje Kurent, da bi s prostovoljci izdelali masko za vsako gospodinjstvo v občini.

»Na pomoč so nam priskočile članice DPŽD Šentrupertske ter šivilja Petra Zaletel s strokovno pomočjo, kako se maske izdela. Občina Šentrupert bo zagotovila blago in elastiko, prej omenjene prostovoljke pa šivilje. Lepo povabljeni posamezniki, ki bi tudi želeli pomagati pri šivanju mask,« sporoča poveljnik štaba CZ občine Šentrupert Primož Primec.

L. M.