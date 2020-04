Število okuženih naraslo za 37, včeraj štiri nove žrtve

3.4.2020 | 13:40

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji je v četrtek poraslo za 37 na 934, skupaj so do zdaj testirali 25.921 oseb. Število hospitaliziranih pa se je medtem zmanjšalo za sedem na 112. Za covidom-19 so včeraj umrli štirje ljudje, kar je do zdaj največ v enem dnevu.

Intenzivno zdravljenje je v četrtek potrebovalo 29 bolnikov, kar je dva manj kot v sredo, je še navedel Janša, ki se sklicuje na podatke ministrstva za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

R. N.