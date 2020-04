Župan Kavšek: Situacija je pod nadzorom

3.4.2020 | 15:00

Črnomaljski župan Andrej Kavšek (Foto: R. N.)

Črnomelj - V občini Črnomelj imajo trenutno šest primerov okužbe z novim koronavirusom. »Lahko rečem, da je situacija pod nadzorom. Še posebej smo lahko veseli, da nimamo v občini še nobenega epicentra okužbe, še posebej v občutljivih organizacijah kot so dom starejših občanov, zdravstveni dom, komunala, pošta, banka, trgovine in ostala podjetja. Za to gre predvsem zahvala vodstvom za pravočasno sprejetje preventivnih ukrepov in seveda zaposlenim, ki se ukrepov in pravil dosledno držijo, da ne pride do okužb v širšem okolju. Vemo, da je v teh razmerah težko delati, a za varnost vseh nas je prav, da zdržite in solidarno nekoliko potrpite,« pravi župan Andrej Kavšek.

Priprave projektnih dokumentacij za vse večje projekte tečejo po načrtih (OŠ Dragatuš, Vrtec Loka, OŠ Loka). »Pri vseh imamo odložni pogoj, da se izvedba začne, ko bomo imeli zagotovljene finančne vire. Tu smo previdni, saj ni jasno kako bo s financiranjem občin s strani države v dani situaciji. Zato postopke peljemo do točke preden se začnejo večji investicijski stroški,« poudarja..

V črnomaljski občini se trenutno najbolj ukvarjajo s tem, kako bi občanom omogočili nakup zaščitnih mask. »Dejstvo je, da za tako veliko občino kot je naša, so količine in stroški veliki, zato je težko najti proizvajalca, ki bi lahko to v kratkem času naredil, dobavil in razdelil. Vsekakor pa se nagibamo, da to ne bodo maske za enkratno uporabo, ker smo s tem bolj malo naredili,« pravi Kavšek.

Župan je pohvalil gesto Telekoma Slovenije, ki je domovom za starejše po Sloveniji ponudil dodatno možnost, da lahko njihovi oskrbovanci brezplačno uporabljajo storitve za klicno in video komunikacijo za stik z domačimi.

Občina v četrtek načrtuje poskusno videokonferenčno sejo občinskega sveta. Tako bodo poskrbeli, da bo tudi delo občinskega sveta v tem času potelo nemoteno. »Povezali se bomo preko Skypa in tabličnih računalnikov oziroma za tiste, ki nimajo doma dostopa do interneta ali potrebne opreme, bo zagotovljena velika sejna soba na občini,« še dodaja župan.

R. N.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni navi Kakor mi je znano tudi v drugih občinah šivajo zaščitne maske za večkratno uporabo. Nikjer nisem zasledil, da bi govorili o stroških šivanja, kajti na prvem mestu jim je zaščita svojih občanov. Znano je da je bil strošek arheoloških izkopavanjob obnovi velik, pa nisem zasledil, da bi se kdo vprašal, če je to potrebno. Preglej samo prijavljene komentatorje