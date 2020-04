Seje do nadaljnjega le prek videokonference

3.4.2020 | 18:05

Direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec

Župan Dušan Skerbiš med sejo

Mirna - Člani in članice mirnskega občinskega sveta tudi v teh izredni razmerah ne počivajo. Včeraj so se sešli so se na 1. izredni seji v tem mandatu, in sicer so razpravljali prek videokonference. Seje z le štirimi točkami dnevnega reda so se udeležili vsi svetniki. Svetniki so po skrajšanem postopku tudi uradno potrdili, da se občina Mirna pridruži Skupni občinski upravi Dolenjska, ki so jo s prvim januarjem ustanovile Mestna občina Novo mesto ter občini Straža in Trebnje.

»Z ukinitvijo Skupne občinske uprave Mirnske in Temeniške doline je Občina Mirna morala poiskati drugo obliko izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva. Odločili smo se za pristop k Skupni občinski upravi občin Dolenjske, v okviru katere bodo občine ustanoviteljice poleg občinskega redarstva ter inšpekcijskega nadzorstva lahko opravljale tudi naloge urejanja prometa, civilne zaščite, občinskega odvetništva, pravne službe, notranje revizije, urejanja prometa, proračunskega računovodstva in požarnega varstva, ki jih delno sofinancira tudi država. Sedež SOU OD je v Novem mestu, občani občine Mirna pa bodo za uveljavljanje svojih pravic iz občinske pristojnosti lahko uporabljali izpostavo v Trebnjem, ki deluje v prejšnji poslovni stavbi Komunale Trebnje,« je pojasnila direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec, so sporočili z občine.

Poleg tega je občinski svet prerazporedil tudi proračunska sredstva v višini nekaj več kot 79.000 evrov s projekta črpališče Sajenice na projekt investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v letošnjem letu, saj je 115.000 tisoč evrov na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin namenjenih investicijskemu vzdrževanju cest v občini.

Ker je bila prva "videoseja" uspešna, so se člani občinskega sveta odločili, da bodo do nadaljnjega oz. v času trajanja epidemije covid-19 vse seje potekale na ta način, da tako zagotovijo nemoteno izvajanje občinskih projektov in naložb tudi v teh izrednih časih, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N., foto: L. Uhan, Občina Mirna

