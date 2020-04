Požar se je razširil v gozd

3.4.2020 | 19:00

Foto: arhiv DL

Nekaj pred 16. uro je v naselju Zavrh, občina Trebnje, na obrobju gozda gorelo odpadno vejevje, od koder se je požar razširil v gozd. Gasilci PGD Sela pri Šumberku in Veliki Gaber so omejili in pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

S helikopterjem v Ljubljano

Ob 8.39 je poletel helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik in iz ZD Krško v UKC Ljubljana prepeljal obolelo osebo, pa so zapisali v sporočilu za javnost v brežiškem regijskem centru za obveščanje.

R. N.