Za potrebe kmetijstva bo možen prehod meje

3.4.2020 | 20:00

Foto: arhiv DL

Brežice - Občina Brežice se zaveda težav, s katerimi se srečujejo kmetje, ki imajo kmetijska zemljišča na Hrvaškem, odkar je državna meja zaradi ukrepov preprečevanja širjenja epidemije zaprta. Zato je s predstavniki Policijske uprave Novo mesto, pristojnimi ministrstvi ter s hrvaškimi varnostnimi organi pridobila odgovor o režimu prehajanja državne meje v času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom.

Lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo kmetijsko zemljišče v celoti na Hrvaškem in ki posedujejo obmejne prepustnice s kmetijskim vložkom, lahko prehajajo državno mejo na mejnih prehodih Slovenska vas, Rigonce in Orešje, ker so mejni prehodi za obmejni promet začasno zaprti. Če bodo v tem primeru potovali izven območja določenega prehodnega mesta, si morajo predhodno pridobiti prepustnico, ki jim ga bo izdal pristojni lokalni štab občine na Hrvaškem, so sporočili z brežiške občine.

»Na vseh lokacijah, kjer zaradi zaklenjenih vrat v panelni ograji trenutno ni možen dostop do zemljišč na Hrvaško preko prehodnega mesta, bodo predstavniki Policije upravičencem odklenili vrata po izraženi potrebi. Upravičenci naj pokličejo na Policijsko postajo Brežice in najavijo delo na kmetijski površini. Patrulja Policijske postaje Brežice jim bo odklenila vrata, po izvedenih opravilih pa jih bo ponovno zaklenila. Enak postopek velja za vsakokratni dostop na zemljišče,« so še zapisali v sporočili za javnost.

Če upravičenci nimajo maloobmejne prepustnice s kmetijskim vložkom, naj pokličejo na Upravno enoto Brežice in si uredijo vse potrebno za izdajo le-te. Upravne enote je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že pozvalo k pospešenemu izdajanju maloobmejnih prepustnic.

R. N.