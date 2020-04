Velikonočna bogoslužja brez navzočnosti vernikov

Vesela velika noč 2020!

Novo mesto - Letošnja velika noč, največji krščanski praznik, bo zaradi epidemije koronavirusne bolezni in izrednih razmer zaradi ukrepov, povezanih s Covid-19, minila drugače kot sicer. Kot pravijo v Škofiji Novo mesto, bomo praznike obhajali na prilagojen način in tako so slovenski škofje pred dnevi izdali posebna navodila za velikonočna praznovanja.

Njihov povzetek za novomeško škofijo lahko najdete na spletni strani Škofije Novo mesto: https://www.skofija-novomesto.si/sl/novice/navodila-slovenskih-skofov-za-praznovanje-velike-noci-v-casu-epidemije/1951

Na tem mestu povejmo le, da bodo velikonočna bogoslužja potekala v zaprti stolnici brez navzočnosti vernikov, neposredni prenosi pa bodo potekali na Facebook profilu KapiteljNM.

Kako z blagoslovom zelenja?

Za letošnjo veliko noč zaradi epidemije Covid-19 vernikov ne bo v cerkvah ne pri mašah ne pri blagoslovu jedi. Vse maše in obrede pa bodo lahko spremljali na facebooku. Na sliki blagoslov jedi pred leti.

Velikonočno praznovanje se prične že na to cvetno nedeljo. Novomeški škof Andrej Glavan bo ob 10. uri obhajal bogoslužje cvetne nedelje v novomeški stolnici brez navzočnosti ljudstva. Na začetku maše bo blagoslov zelenja. Verniki v ta namen doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Prenos sv. maše iz novomeške stolnice bo organiziran na Facebook profilu KapiteljNM, njen posnetek pa bo ob 14.30 na ogled na lokalni televiziji TV Vaš kanal. Sveto mašo iz mariborske stolnice ob 10. uri bo na nacionalni ravni prenašala TV SLO 2 in Radio Ognjišče. Povabljeni tudi k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta ob 11.30 na nacionalni televiziji.

Kdaj ostala praznovanja?

Neposredni prenosi na Facebook profilu Kapitelj NM bodo potekali tudi naslednje dni: na veliki četrtek, 9. aprila, bo škof Glavan mašo daroval ob 18. uri; na veliki petek, 10. aprila, bo stolni prošt Božidar Metelko bogoslužje opravil ob 18. uri, na veliko soboto, 11. aprila, bo ob 15. uri potekal blagoslov jedi; škof Glavan bo velikonočno vigilijo obhajal ob 20. uri, sv. mašo pa bo na velikonočno nedeljo 12. aprila daroval ob 10. uri - posnetek te maše si bo ob predvidoma ob 14.30 mogoče ogledati na lokalni televiziji Vaš kanal. Na velikonočni ponedeljek, 13. aprila, bo stolni župnik Silvester Fabijan mašo daroval ob 10. uri, na belo nedeljo oz. nedeljo Božjega usmiljenja,19. aprila, pa bo bogoslužje ob 10. uri opravil kanonik dr. Janez Gril.

Zvonenje in molitev za konec epidemije

Škofija Novo mesto v trenutnih kriznih razmerah vsem želi veliko optimizma. Sicer pa slovenski škofje vsak ponedeljek zvečer ob 20. uri z zvonjenjem po cerkvah vabijo vernike k molitvi, povezani z njihovo molitvijo na Radiu Ognjišče. Verniki so takrat povabljeni, da prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije. Sicer pa duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih. Pesem zvonov naj bo priprošnja Mariji za konec epidemije.

