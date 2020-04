Delijo zaščitne maske in razkužila, a po prioriteti

4.4.2020 | 08:45

17 prostovoljk iz občine Šentjernej pridno šiva zaščitne maske. (Foto: Občina Šentjernej)

Šentjernej - V šentjernejski občini v času epidemije koronavirusne bolezni ne ostajajo križem rok. Kot je povedal župan Jože Simončič, so se tudi sami organizirali pri izdelavi zaščitnih mask in rezultati so že vidni. Šivajo jih prostovoljke, ki so se javile na poziv občine.

Jože Simončič (Foto: L. M.)

V skladu s sprejetim predpisom Vlade RS, da je na vseh zaprtih javnih prostorih obvezna uporaba maske ali podobna zaščitna sredstva, in trenutno oteženimi možnostmi za nakup zaščitnih mask, je Občina Šentjernej s pozivom, objavljenim na občinski spletni strani, zaprosila prostovoljce, da priskočijo na pomoč pri zagotavljanju in izdelavi pralnih zaščitnih mask.

Do sedaj se je javilo že 17 prostovoljk. Šivilje so včeraj prevzele blago in elastiko za izdelavo mask, ki ga je kupila Občina Šentjernej. Ko bodo maske nared, jih bo štab CZ razdelil po določenih prioritetah. »Občina se najlepše zahvaljuje vsem prostovoljkam, ki so se odločile pomagati v skupno dobro. Hvala vsem pridnim šiviljam, hvala prostovoljcem. Skupaj bomo zmogli!« pravi župan.

Štab Civilne zaščite Občine Šentjernej, ki domuje v Kulturnem centru Primoža Trubarja, je pretekli četrtek določil model oziroma način delitve zaščitnih mask za večkratno uporabo. Najprej jih bodo razdelili med ranljive skupine in med delavce posameznih dejavnosti, ki so v vsakodnevnem stiku z ljudmi.

Razkužilo darovala Kartuzija Pleterje

V kulturnem hramu domuje štab CZ. (Foto: Občina Šentjernej)

Štab civilne zaščite je prav tako določil način delitve doniranega razkužila za razkuževanje skupnih predmetov (ograje, kljuke, stikala) v večstanovanjskih stavbah. Kartuzija Pleterje je darovala razkužilo, ki ga bodo razdelili za razkuževanje večstanovanjskih objektov v naši občini, kar je od začetka tedna od uredbe vlade obvezno. »Kartuziji Pleterje se iskreno zahvaljujemo za pomoč,« pove Simončič.

Sicer je za nakup zaščitnih sredstev v prvi vrsti poskrbela občina (razkužila, škornje, kombinezone, očala…), pa tudi Uprava RS za zaščito in reševanje. Kljub temu mask še vedno primanjkuje. Občina je maske naročila še pri dveh podjetjih, vendar še niso prišle. Dosedanje zaloge mask so bile razdeljene zdravstvu, patronažni službi, oskrbovalkam pomoči družini na domu, Krajevni organizaciji Rdečega križa Šentjernej in javnim zavodom. Tudi v prihodnjem tednu bodo člani štaba civilne zaščite opravljali občasne obhode po trgovinah, na ploščadi pred pošto in lekarno, da ugotovijo, ali se občani držijo predpisanih navodil.

L. Markelj