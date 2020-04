Gorela trava, drva, podrast …

4.4.2020 | 08:00

Foto: Arhiv DL

V bližini Sovinka v občini Semič je včeraj popoldne, kakšnih 15 minut pred 18. uro gorela suha trava. Gasilci PGD Semič so omejili in pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov. O dogodku so obvestili pristojne službe.

Ponoči, ob 0.41 je v Leskovcu pri Krškem zagorelo v skladovnici drv pod nadstreškom. Požar so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pri Krškem.

Dobro uro kasneje pa je v naselju Krajna brda v občini Sevnica gorela podrast in grmičevje na površini približno hektarja in pol. Požar so pogasili gasilci PGD Sevnica, Blanca in Poklek.

M. Ž.